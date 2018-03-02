الليغا تلتحق بتقنية الفيديو

قرر الاتحاد الإسباني لكرة القدم، بالاشتراك مع رابطة الليغا اليوم الجمعة، الاستعانة بتقنية الفيديو، في مسابقة الدوري المحلي بدءا من الموسم القادم، وبانتظار موافقة الفيفا على القرار.

وقال الاتحاد الإسباني في بيان، إن الحكام والمساعدين، سيبدأون التدريب على استخدام التقنية، ابتداء من اليوم، سواء من خلال تجارب الفيديو، أو عبر الاتصال المباشر.

OFICIAL: LaLiga y la RFEF anuncian que habrá VAR la próxima temporada https://t.co/fapQNaFQjdpic.twitter.com/xQUtFyLnMc — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) March 2, 2018

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ويأتي هذا القرار، بعد العديد من الفضائح التحكيمية، التي عانى منها الدوري الإسباني، في السنوات الأخيرة.



المصدر: وكالات

أليكسي اسبر