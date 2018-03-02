نجم ريال مدريد مهدد بالسجن 5 سنوات!!

أصبح اللاعب الكرواتي لوكا مودريتش مهددا بالحبس لمدة تتراوح بين 6 أشهر و5 سنوات بعد اتهامه في قضية شهادة زور أمام المحكمة، بحسب بيان رسمي نشره مكتب النيابة العامة في كرواتيا.

وجاء في البيان الذي نشر، اليوم الجمعة، أن نجم فريق ريال مدريد قد قام بتغيير شهادته في قضية تخص رئيس نادي دينامو زغرب السابق.

مودريتش كان قد أدلى بشهادته في قضايا فساد واختلاس أموال وتهرب من الضرائب تخص رئيس نادي دينامو زغرب السابق زدرافكو ماميك وعائلته شهر يونيو 2017.

لكن في العام الذي سبق شهادته بالمحكمة مودريتش كان قد أدلى بنفس الشهادة في محكمة أخرى مرتبطة بنفس القضية، لكن بتفاصيل مختلفة تماما مما أثار الشبهات حول نجم وسط النادي الملكي.

وكان مودريتش قد انضم لصفوف توتنهام هوتسبير من دينامو زغرب عام 2007، وهي إحدى الصفقات التي تم اتهام رئيس النادي فيها في قضية الفساد المالي.

جدير بالذكر أن القانون الكرواتي يعاقب شاهد الزور بالحبس لفترة تتراوح بين ستة أشهر وخمسة أعوام في حالة إدانته رسميا من قبل المحكمة.

المصدر: Goal.com

فادي سيمير