برشلونة يكرم منقذ "مجزرة الطلاب" في فلوريدا
ذكر برشلونة متصدر الدوري الإسباني في حسابه على توتير أنه قام بدعوة البطل الصغير بورخيس الذي اخترقت جسده 5 رصاصات وهو يقوم بإنقاذ 20 طالبا خلال إطلاق نار حصل داخل مدرسة في فلوريدا.
وقام النادي الكتالوني بنشر فيديو قصير تكريما للبطل الشاب (15 عاما) من أصول فينزويلية، وعلق برشلونة على صفحته على تويتر عبارة ( أنتوني بورخيس بطل بقلب برشلوني). ويظهر في الفيديو بعض من نجوم الفريق وهم يوقعون على قميص يحمل اسم بورخيس وسيتم إهداؤه له عند زيارته للكامب نو.
👏 أنثوني بورخيس، بطل بقلب برشلوني 💙❤— نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) March 1, 2018
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📝 https://t.co/uQl3Xw5Bmf 📝pic.twitter.com/IsS82X2TsS
كما أطلق برشلونة حملة تبرعات لدعم بورخيس ومساعدة عائلته على مصاريف العلاج، وذكر النادي الكتالوني أن حجم التبرعات بلغ 607 ألف دولار.
ويعد بورخيس من عشاق الفريق الكتالوني وسبق له أن انضم إلى إحدى أكاديميات برشلونة لتعليم كرة القدم في الولايات المتحدة عام 2016.
A special gift for a true hero. 🔵🔴— FC Barcelona (@FCBarcelona) March 1, 2018
Read more about Anthony Borges: https://t.co/Qn1XZFJLmBpic.twitter.com/rOyU5xAATo
المصدر: وكالات
فادي سيمير