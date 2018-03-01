التعادل يفرض نفسه على بيتيس وسوسيداد في "الليغا"

فرض التعادل السلبي نفسه، على لقاء ريال بيتيس مع ضيفه، ريال سوسيداد، اليوم الخميس، في المرحلة الـ26 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وعجز الفريقان عن هز الشباك، على مدار شوطي المباراة، بعدما تبارى لاعبوهما في إهدار الفرص، ليكتفيا بالحصول على نقطة التعادل.

وبذلك، ارتفع رصيد بيتيس إلى 37 نقطة، في المركز التاسع، كما رفع سوسيداد رصيده إلى 30 نقطة، في المركز الـ14.

وفي مباراة ضمن المرحلة عينها، فاز ديبورتيفو ألافيس على ليفانتي 1-0، بهدف أحرزه فيكتور لاكوارديا في (د.90)، ليرتفع رصيد الفائز إلى النقطة 31 في المركز الرابع عشر، بينما توقف رصيد ليفانيتي عند النقطة 20 في المركز السابع عشر.

المصدر: وكالات

فادي سيمير