الجزيري يواصل مغامرته بنجاح في بطولة دبي

تقدم التونسي مالك الجزيري خطوة إضافية في دورة دبي الدولية للتنس ببلوغه نصف النهائي، اليوم الخميس، إثر فوزه على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس بمجموعتين لواحدة.

وتمكن الجزيري من الفوز بنتيجة 6-4 و3-6 و6-3.

وسيواجه الجزيري في نصف النهائي الإسباني روبرتو باوتيستا، الفائز على الكرواتي بورنا كوريتش، بواقع 7-6 (7-4) و6-4، بعد مباراة امتدت لساعة و42 دقيقة.

وكان التونسي حقق مفاجأة من العيار الثقيل في الدور الأول الثلاثاء بتغلبه على البلغاري غريغور ديميتروف الأول في الدورة والرابع عالمياً، وكان فوزه الأول على أحد المصنفين العشرة الأوائل في مسيرته.

المصدر: وكالات

فادي سيمير