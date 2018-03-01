نيمار يصل البرازيل لإجراء عملية جراحية

أكد طبيب المنتخب البرازيلي لكرة القدم رودريغو الأسمر الخميس أن لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي نيمار سيجري عملية جراحية لمعالجة إصابته السبت، وأن مدة تعافيه قد تصل إلى 3 أشهر.

وقال الأسمر أن مدة التعافي "ستراوح بين شهرين ونصف شهر، وثلاثة أشهر"، وذلك بعيد وصوله مع اللاعب إلى مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، غداة إعلان ناديه أن النجم البالغ من العمر 26 عاما سيخضع في بلاده لعملية جراحية لمعالجة التواء في الكاحل وشق في مشط القدم، وهي إصابة تعرض لها الأحد الماضي، في مباراة لفريقه ضد نادي مرسيليا في الدوري الفرنسي.

وأفاد المسؤول الصحافي في المنتخب فينيسيوس رودريغز بأن نيمار وصل فجر اليوم إلى مدينة ريو دي جانيرو على متن رحلة للخطوط الجوية الفرنسية، قبل أن ينتقل عبر طائرة خاصة لجهة غير محددة.

ووجه نيمار رسالة إلى متابعيه عبر موقع إنستغرام جاء فيها "شكرا للجميع على رسائلكم!"، بالبرتغالية والفرنسية والإنجليزية.

وأرفق ذلك بصورة له ممدا على أرض ملعب بارك دي برانس التابع لناديه في المباراة ضد مرسيليا (3-0) مع تعليق "يجب ألا توقفك العوائق . إذا واجهت جدارا، لا تستسلم. عليك أن تكتشف كيف تتسلقه".

وأتى التعليق بعد ساعات من تأكيد النادي الباريسي أنه "بعد فترة تشخيص أولية لثلاثة أيام بحسب بروتوكول طبي صارم، تم اتخاذ قرار مشترك بين الجهازين الطبيين لباريس سان جيرمان والمنتخب البرازيلي".

وأضاف "بالتوافق مع اللاعب، تقرر أن يخضع نيمار جونيور لعملية جراحية في البرازيل في نهاية الأسبوع"، موضحا أن العملية سيجريها طبيب المنتخب البرازيلي رودريغو الأسمر، برفقة طبيب متخصص من سان جيرمان هو "البروفسور سايان".

وأشارت هذه التقارير إلى أن العملية ستجرى في مستشفى ماتر داي بالمدينة التي ينحدر منها الطبيب الأسمر.

المصدر: أ ف ب

فادي سيمير