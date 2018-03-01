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السعوديون ممتنون من الحفاوة العراقية

الرياضة

السعوديون ممتنون من الحفاوة العراقية
AFP HAIDAR MOHAMMED ALI
مشجعون عراقيون يرحبون بالمنتخب السعودي
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لا تزال أصداء المباراة الودية التي جمعت منتخبي العراق والسعودية أمس في البصرة، تسمع في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أغدق السعوديون بالامتنان على الحفاوة العراقية بفريقهم.

وجاءت أبرز التعليقات من وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج ثامر السبهان الذي كتب على "تويتر": "الحمد لله والشكر له سعودي وعراقي واحد انتصار العروبة والوطنية". علما أن السبهان كان سفير السعودية لدى العراق، والذي تم تغييره بعد تصريحات تحدث فيها عن "التدخل الإيراني" في العراق، وانتقاده للحشد الشعبي.

وكان مغردون عراقيون أطلقوا هاشتاغ "دارك يا الاخضر" للترحيب بالمنتخب السعودي في أرض الرافدين، فيما أطلق آخرون هاشتاغ "السعودية العراق قلب واحد"، ولقي هذان الوسمان تفاعلا كبيرا من مواطني البلدين.

وجاءت التعليقات كذلك من فنانين معروفين في البلدين منهم المغني العراقي وليد الشامي المقيم في الخليج منذ سنوات.

ونشر نشطاء عراقيون صورا وهو يحملون لافتات ترحيبية بالفريق السعودي.

وانتهت المباراة، التي احتضنها ملعب "جذع النخلة" في البصرة بحضور 65 ألف متفرج، بفوز المنتخب العراقي على ضيفه السعودي، 4-1.

وتعد هذه المباراة الأولى للمنتخب السعودي على الأرض العراقية منذ العام 1979، في خطوة يأمل الجانب العراقي في أن تساهم برفع الحظر المفروض منذ أعوام طويلة على استضافته للمباريات الدولية.

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المصدر: وكالات

علي جعفر

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