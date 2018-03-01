السعوديون ممتنون من الحفاوة العراقية

لا تزال أصداء المباراة الودية التي جمعت منتخبي العراق والسعودية أمس في البصرة، تسمع في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أغدق السعوديون بالامتنان على الحفاوة العراقية بفريقهم.

وجاءت أبرز التعليقات من وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج ثامر السبهان الذي كتب على "تويتر": "الحمد لله والشكر له سعودي وعراقي واحد انتصار العروبة والوطنية". علما أن السبهان كان سفير السعودية لدى العراق، والذي تم تغييره بعد تصريحات تحدث فيها عن "التدخل الإيراني" في العراق، وانتقاده للحشد الشعبي.

الحمدلله والشكر له سعودي وعراقي واحد انتصار العروبه والوطنية — ثامر السبهان (@thamersas) February 28, 2018

وكان مغردون عراقيون أطلقوا هاشتاغ "دارك يا الاخضر" للترحيب بالمنتخب السعودي في أرض الرافدين، فيما أطلق آخرون هاشتاغ "السعودية العراق قلب واحد"، ولقي هذان الوسمان تفاعلا كبيرا من مواطني البلدين.

المنتخب في البصره مسانده للاشقاء ل#رفع_الحظر لله درك يا الاخضر 💚 الله يحفظهم ويردون بالسلامه .. واهل العراق مايقصرون اهل كرم

#دارك_يالأخضر 🌹 — Mira.T🏊🏼‍♀️ (@Xmx101T) February 27, 2018

#السعوديه_العراق_قلب_واحد#دارك_يالأخضر



فيديو يستحق التامل ! ، كم من عدو حاقد وحاسد لا يتمنى هذا المشهد🇸🇦🇮🇶 pic.twitter.com/mWPg16VcJT — الاميره نوف🇸🇦🇮🇶 (@Nooooof911f) March 1, 2018

#العراق_السعودية



رفعوا علم بلادى

فرفعت لهم عقالى pic.twitter.com/Hg4xnDjbgC — فهد عايد الجلعودي (@fahad202120) March 1, 2018

وجاءت التعليقات كذلك من فنانين معروفين في البلدين منهم المغني العراقي وليد الشامي المقيم في الخليج منذ سنوات.

#هلا_هلا#هلاوميةهلا نورت دارك يا الاخضر 🇸🇦❤️🇮🇶 والله يديم الفرحة ويبعد عنا الفرقة 🙏 pic.twitter.com/ZqwOUbIH2y — ♬ Waleed Alshami ♬ (@waleedalshami) February 28, 2018

ونشر نشطاء عراقيون صورا وهو يحملون لافتات ترحيبية بالفريق السعودي.

#دارك_يالاخضر

الدار دارك يا الاخضر انت الصاحب الدار و نحن الضيوف . pic.twitter.com/uQAwFcGRqH — @Hamedalrashed (@Hamed88alrashed) February 28, 2018

من #العراق

نرحب الاخضر السعودي

ونكله يا ھَـَِـ✿ِــَڵاَ بيك في دارك pic.twitter.com/SK7Duu0zCx — منتظر جبار (@Ou9Dlu) February 27, 2018

وانتهت المباراة، التي احتضنها ملعب "جذع النخلة" في البصرة بحضور 65 ألف متفرج، بفوز المنتخب العراقي على ضيفه السعودي، 4-1.

وتعد هذه المباراة الأولى للمنتخب السعودي على الأرض العراقية منذ العام 1979، في خطوة يأمل الجانب العراقي في أن تساهم برفع الحظر المفروض منذ أعوام طويلة على استضافته للمباريات الدولية.

إقرأ المزيد

المصدر: وكالات

علي جعفر