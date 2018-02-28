رسميا.. نيمار سيخضع لعملية جراحية في البرازيل

أعلن نادي باريس سان جيرمان الأربعاء أن لاعبه نيمار سيخضع لعملية جراحية في البرازيل "في نهاية الأسبوع"، لمعالجة التواء في الكاحل وشق في مشط القدم، وهي الإصابة التي تعرض لها الأحد.

وقال النادي الباريسي في بيان مساء الأربعاء "بعد فترة علاج أولية لثلاثة أيام بحسب بروتوكول طبي صارم، تم اتخاذ قرار مشترك بين الجهازين الطبيين لباريس سان جيرمان والمنتخب البرازيلي. بالتوافق مع اللاعب، تقرر أن يخضع نيمار جونيور لعملية جراحية في البرازيل في نهاية الأسبوع".

وبذلك لن يكون نجم "السيليساو" حاضرا في المباراة المرتقبة بين فريقه وضيفه ريال مدريد الإسباني في السادس من مارس، في إياب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا.

يذكر أن فريق العاصمة الفرنسية انهزم ذهابا في مدريد بثلاثة أهداف لهدف واحد.

المصدر: أ ف ب

فادي سيمير