يوفنتوس يحجز مقعده في نهائي كأس إيطاليا

حجز يوفنتوس مقعده في نهائي مسابقة كأس إيطاليا لكرة القدم للموسم الرابع على التوالي، وذلك بفوزه على ضيفه أتالانتا 1-0، اليوم الأربعاء، في إياب الدور نصف النهائي.

ويدين يوفنتوس بفوزه إلى البوسني ميراليم بيانيتش الذي سجل الهدف الوحيد من ركلة جزاء في ربع الساعة الأخير، مؤكدا تأهل فريقه إلى المباراة النهائية للمرة الـ18 في تاريخه.

وكان فريق المدرب ماسيميليانو أليغري حسم لقاء الذهاب خارج قواعده 1-0.

وأصبح يوفنتوس على بعد 90 دقيقة من تكريس احتكاره المحلي وإحراز لقب الكأس للموسم الرابع على التوالي، علما أنه لا يزال أيضا في قلب الصراع على لقب الدوري المحلي الذي توج به في المواسم الستة السابقة.

وسيواجه اليوفي في التاسع من مايو على الملعب الأولمبي في روما الفائز من لاتسيو وميلان اللذين يلتقيان لاحقا.

المصدر: أ ف ب

فادي سيمير