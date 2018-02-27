إيقاف سمير نصري 6 أشهر بسبب المنشطات

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم الثلاثاء إيقاف لاعب الوسط الدولي الفرنسي السابق سمير نصري (30 عاما) لمدة ستة أشهر لخرقه قواعد المنشطات.

ونصري حاليا لا يلعب لأي ناد منذ رحيله عن أنطاليا سبور التركي في يناير الماضي.

وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أن اللاعب خضع عندما كان معارا من مانشستر سيتي الإنجليزي إلى إشبيلية الإسباني في موسم 2016-2017 إلى علاج بالمقويات عن طريق الوريد في إحدى العيادات الأمريكية، وهي طريقة محظورة من قبل الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا).

Бывший футболист сборной Франции Самир Насри дисквалифицирован на шесть месяцев за нарушение антидопинговых правилhttps://t.co/qiVyWVPuT4pic.twitter.com/P34OFZiuG0 — Р-Спорт (@rsportru) February 27, 2018

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وكان نصري يجري اتصالات مع لاس بالماس الإسباني للانتقال إلى صفوفه عقب مغادرته الفريق التركي، لكن يتعين عليه الانتظار قبل إطلاق مسيرته مجددا.

واكتشف الأمر من خلال تغريدة على "تويتر" نشرتها عيادة في لوس أنجليس (دريب دوكتورز) التي أشارت إلى "علاج عبر الوريد" بالمقويات حصل عليه لاعب مرسيليا الفرنسي وأرسنال الإنجليزي السابق لكي يحافظ على لياقته.

وخاض نصري 41 مباراة مع منتخب فرنسا سجل فيها خمسة أهداف، وتوّج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين مع مانشستر سيتي.

المصدر: أ ف ب

أليكسي اسبر