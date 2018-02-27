الإصابة تهدد مشاركة الفرنسي كومان في مونديال روسيا

ذكر نادي بايرن ميونيخ متصدر الدوري الألماني لكرة القدم، أن مهاجمه الدولي الفرنسي كينغسلي كومان خضع أمس الاثنين لعميلة في كاحله وسيغيب عن الملاعب لعدة أسابيع.

وكتب النادي البافاري في بيان على موقعه الرسمي عبر شبكة الإنترنت أن اللاعب البالغ 21 عاما: "يشكو من تضرر في الرباط الواصل من الأسفل بين قصبتي الساق، وأجريت له الاثنين عملية ناجحة في توبينغن بإشراف البروفسور أولريش شتوكله".

وكانت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أشارت في وقت سابق إلى خضوع كينغسلي لعملية جراحية ستبعده عن الملاعب شهرين على الأقل.

وكتبت الصحيفة أن كومان :"خضع لعملية جراحية بسبب قطع جزئي في أربطة كاحله"، معتبرة أن حظوظ الجناح الأيسر مع منتخب فرنسا في المشاركة بكأس العالم في روسيا الصيف القادم تقلصت بشكل كبير.

وكان كومان قد أصيب بالتواء في كاحله السبت الماضي خلال مباراة فريقه أمام هيرتا برلين، والتي انتهت بالتعادل السلبي، بعد أن أجرى فريقه التبديلات الثلاثة المسموح بها، فبقي في الملعب وهو يعرج طوال الربع الأخير من اللقاء.

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وسيغيب كومان بالتالي عن مباراتي منتخب بلاده الوديتين ضد كولومبيا وروسيا في 23 و27 مارس القادم تواليا.

ويشهد المركز الذي يشغله كومان منافسة قوية في صفوف منتخب الديوك بينه وبين أنطوني مارسيال، نبيل فقير، عثمان ديمبيلي وفلوريان توفان.

المصدر: أ ف ب

أليكسي اسبر