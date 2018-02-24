الدوري الألماني.. هيرتا يوقف سلسلة انتصارات البايرن

أوقف نادي هيرتا برلين سلسلة انتصارات بايرن ميونيخ في الدوري الألماني لكرة القدم، بتعادله معه اليوم من دون أهداف في المرحلة الـ24 من المسابقة.

ورفع البايرن رصيده بهذا التعادل إلى 60 نقطة في صدارة الدوري، ويبتعد بفارق 10 نقاط عن أقرب منافسيه بوروسيا دورتموند، الذي يواجه بعد غد الاثنين ضيفه أوكسبورغ ضمن منافسات المرحلة ذاتها، بينما ارتفع رصيد هيرتا إلى 31 نقطة وتقدم إلى المركز العاشر مؤقتا.

وفي مباريات أخرى تغلب بوروسيا مونشنغلادباخ على مضيفه هانوفر بهدف نظيف، وبنفس النتيجة فاز شتوتغارت على آينتراخت فرانكفورت، بينما انتهت مواجهة هوفنهايم وضيفه فرايبورج بالتعادل الإيجابي (1-1).

المصدر:GOALTIME

عمر بيكضاض