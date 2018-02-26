روسيا على وشك استعادة عضويتها باللجنة الأولمبية الدولية

صرح رئيس الاتحاد الروسي لكرة المضرب وعضو اللجنة الأولمبية الدولية، شامل تاربيشيف اليوم الاثنين، بأن الأولمبية الروسية قد تعود لعضوية اللجنة الدولية خلال اليومين القادمين.

وجاءت تصريحات تاربيشيف خلال مقابلة مع وكالة نوفوستي الروسية للأنباء، حيث أكد على عودة اللجنة الأولمبية الروسية إلى العائلة الأولمبية الدولية، ورفع الحظر عنها بشكل آلي فور الانتهاء من اختبارات المنشطات للرياضيين بمنافسات التزلج وهوكي الجليد، بشرط عدم إيجاد عينات إيجابية جديدة للرياضيين الروس خلال الاختبارات، وتوقع أن يتم ذلك خلال اليومين القادمين.

Шамиль Тарпищев: статус ОКР может быть восстановлен во вторник или среду . Интервью члена Международного олимпийского комитета https://t.co/MJ3rawqta4pic.twitter.com/bdneQPbG5W — Р-Спорт (@rsportru) February 26, 2018

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واختتمت يوم أمس الأحد دور الألعاب الأولمبية الشتوية التي احتضنتها مدينة بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية بالفترة التي امتدت من 9 ولغاية 25 فبراير الجاري، وحلت روسيا، التي غاب الكثير من نجومها وشاركت تحت علم محايد في هذه الدورة، حلت في المركز الثالث عشر على جدول ترتيب الميداليات، برصيد 17 ميدالية، منها ذهبيتان، و6 فضيات إضافة إلى 9 ميداليات برونزية.

المصدر: rsport.ria.ru

أليكسي اسبر