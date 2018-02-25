رسميا.. تأجيل مباراة يوفنتوس وضيفه أتلانتا

تأجلت مباراة فريق يوفنتوس وضيفه أتلانتا، على ملعب "أليانز ستاديوم"، ضمن الجولة الـ 26 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، بسبب كثافة تساقط الثلوج ، اليوم الأحد، في مدينة تورينو.

وأكد يوفنتوس عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" على أن الحكم ليفيو مارينلي قرر تأجيل المباراة التي كانت مقررة مساء اليوم الأحد، بسبب الثلوج الكثيفة التي غطت أرض الملعب.

وأشار نادي اليوفي إلى أن الحكم اجتمع مع قائد فريق يوفنتوس الحارس جيانلويجي بوفون، وقائد فريق أتلانتا رافائيل تولوي، ودخلوا أرض الملعب من أجل تجربتها قبل اتخاذ القرار النهائي، بشأن موعد البداية، وقبل أن يتخذ قرار التأجيل لأجل غير مسمى.

ويحتل يوفنتوس المركز الثاني في ترتيب الكالتشيو برصيد 65 نقطة، متأخرا بفارق نقطة عن المتصدر نابولي، الذي يحل ضيفا على كالياري، يوم الاثنين، بينما يشغل أتلانتا المركز الثامن برصيد 38 نقطة.

المصدر: وكالات

نايف الكوردي