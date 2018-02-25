شاهد.. ويليان يحاول قراءة رسالة مورينيو لمدافعه ماتيش

شهد لقاء قمة المرحلة الـ 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بين مانشستر يونايتد وتشيلسي، لقطة طريفة حاول فيها البرازيلي ويليان لاعب البلوز قراءة رسالة من مدرب الخصم.

وأجرى البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، تبديلا قبل 10 دقائق من نهاية الوقت الأصلي، فقد زج بالمدافع الإيفواري إيريك بايلي، وأعطى من خلاله رسالة توجيهية لزميله لاعب خط الوسط الصربي نيمانيا ماتيش، وعند قراءة الأخير للرسالة اقترب منه ويليان لمعرفة محتواها، لكن الصربي هرب منه، لكي لا يفشي السر.

“@FootyHumour: Willian trying to read the note 😂😂 pic.twitter.com/BRHRTf2CfJ” madam wan see expo for exam 😂 — IG: SamuelOnoji (@samuelonoji) February 25, 2018

ونجح مانشستر يونايتد "الشياطين الحمر" في قلب الطاولة على ضيفه تشيلسي، بتحويل تأخره إلى فوز (2-1)، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، على ملعب "أولد ترافورد".

المصدر: "eurosport.ru"

نايف الكوردي