فياريال ينتزع فوزا ثمينا من خيتافي في الليغا

تغلب نادي فياريال على ضيفه خيتافي بهدف نظيف في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأحد، ضمن منافسات المرحلة الـ25 من الدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا).

ويدين فياريال بالفضل في هذا الفوز لمهاجمه التركي إنيس أونال، الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة الثالثة.

وارتقى فياريال بهذا الفوز إلى المركز الخامس في جدول ترتيب الليغا برصيد 41 نقطة، بينما بقي خيتافي في المركز العاشر بـ33 نقطة.

وينفرد نادي برشلونة، الذي تغلب أمس على جيرونا (6-1)، بصدارة الدوري الإسباني برصيد 65 نقطة، ويبتعد بفارق 10 نقاط عن مطارده المباشر أتلتيكو مدريد، الذي يواجه اليوم مضيفه إشبيلية، بينما يحتل حامل اللقب ريال مدريد المركز الثالث برصيد 51 نقطة.

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المصدر: GOAL24

عمر بيكضاض