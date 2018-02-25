رونالدو "المتعجرف" يحرج منتقديه! (فيديو)

تغلب نادي ريال مدريد على ضيفه ألافيس برباعية نظيفة، في اللقاء الذي أقيم أمس، وشهد تألق البرتغالي كريستيانو رونالدو بأدائه وبسلوكه الراقي تجاه زميله في الفريق الفرنسي كريم بنزيما.

وأحرز النجم البرتغالي هدفين، وكان بوسعه تسجيل "الهاتريك" (ثلاثية) عندما احتسب حكم المباراة ركلة جزاء للريال، ولكن "صاروخ ماديرا" فضل ترك الكرة لزميله بنزيما، الذي يعاني من عقم تهديفي هذا الموسم.

هذا السلوك الرائع أثار إعجاب عشاق رونالدو، واغتنموا الفرصة للدفاع عن نجمهم المفضل، والرد على المنتقدين الذين يصفون "الدون" باللاعب "المتعجرف والأناني".

ونشر أحد محبي رونالدو تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر جاء فيها "المتعجرف والأناني وصائد الأمجاد كريستيانو كان على بعد خطوة واحدة من تسجيل هدفه الـ300 في الدوري، والهاتريك الـ50 والاقتراب من ميسي في قائمة ترتيب هدافي الليغا.. ريال مدريد يحصل على ركلة جزاء وكانت الفرصة مواتية لرونالدو لتحقيق كل هذا، لكنه ترك بنزيما يسجلها.. بطل حقيقي".

وأضاف آخر "رونالدو كان قريبا من التفوق على غريمه ميسي في عدد الأهداف المسجلة في 2018، ولكنه فضل زميله على إنجازاته الفردية.. إنه أناني حقا".

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ويتعرض رونالدو للكثير من الانتقادات بسب تصرفاته وتصريحاته، حتى بات يعرف بين منتقديه باللاعب المغرور، خاصة بعدما أدلى مؤخرا بتصريحات لوسائل إعلام قال فيها "أنا الأفضل في التاريخ، لم يولد من هو أفضل مني".

المصدر: تويتر

عمر بيكضاض