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شاهد .. كوتينيو يحرز هدفا لبرشلونة "بالعلامة المسجلة باسمه"

الرياضة

شاهد .. كوتينيو يحرز هدفا لبرشلونة
Reuters
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أحرز البرازيلي فيليبي كوتينيو، نجم برشلونة الجديد، هدفا على طريقته في مرمى ضيفه جيرونا، اليوم السبت، على ملعب "كامب نو"، ضمن مباريات الجولة الـ 25 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأطلق فيليبي كوتينيو، على طريقته الخاصة عندما كان مع ليفربول، قذيفة بعيد ة المدى من خارج منطقة الجزاء، اصطدمت كرته بالقائم الأيمن البعيد، قبل أن تعانق الشباك.

 

 

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المصدر: RT

نايف الكوردي 

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