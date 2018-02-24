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بالفيديو.. حارس مرمى يشرب الماء في غير وقته فينال جزاءه!

الرياضة

بالفيديو.. حارس مرمى يشرب الماء في غير وقته فينال جزاءه!
goaltime
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شرد حارس مرمى فريق "ديسبورغ"، مارك فليكن، عن مهمته قليلا "فنال جزاءه" إذ تلقت شباكه هدفا في مباراة ضد فريق إنغولشتات (2: 1)، ضمن دوري الدرجة الثانية الألماني لكرة القدم.

وقرر مارك فليكن أخذ جرعة من الماء من علبة مخبأة في مرماه، بينما كان زملاؤه في الفريق يهاجمون، ولكن الوضع تغير في هذه الأثناء، فالحارس أدار ظهره ولم ير أن هجمتهم تحولت إلى مضادة، فتفاجأ بالكرة وهي تدخل شباكه الخالية.

 

المصدر: "sport-express.ru"

نايف الكوردي 

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