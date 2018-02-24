بالفيديو.. الوداد يحتفل بلقب السوبر الإفريقي

توج فريق الوداد الرياضي المغربي بلقب بطل كأس السوبر الإفريقية لكرة القدم، على حساب مضيفه فريق تي بي مازيمبي الكونغولي، بفوزه عليه بهدف وحيد/ في النهائي الذي جمعهما اليوم.

ويدين الفريق المغربي بالفضل الكبير في انتصاره "التاريخي" للاعبه أمين تغزوي، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد "الذهبي" له، في الوقت القاتل قبل سبع دقائق من نهاية الوقت الأصلي للقاء، بتسديدة رائعة من ضربة حرة مباشرة وضع الكرة في الزاوية اليمنى القريبة.

علما أن المغربي وليد الكرتي أضاع ضربة جزاء، في الدقيقة 55.

وعانق الوداد الرياضي كأس السوبر الإفريقي لأول مرة في مسيرته، وذلك بعد أن فك عقدته مع هذا اللقب، الذي فشل في الظفر به في مناسبتين سابقتين.

وكان الوداد قد توج بلقب دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، للمرة الثانية في تاريخه، على حساب نظيره الأهلي المصري، إثر فوزه عليه (1-0)، في لقاء الإياب، الذي أقيم على ملعب "محمد الخامس"، في مدينة الدار البيضاء، بحضور نحو 45 ألف متفرج.

بينما كانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1) بين الفريقين، قبل أسبوع من ذلك، على ملعب "برج العرب"، في الإسكندرية.

المصدر: "Total CAF Champions League & Confederation Cup"

نايف الكوردي