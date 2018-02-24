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مواجهة أوكرانية-روسية في دبي

الرياضة

مواجهة أوكرانية-روسية في دبي
Sputnik Alexey Kudenko
مواجهة أوكرانية-روسية في دبي
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تأهلت الأوكرانية يلينا سفيتولينا إلى نهائي بطولة دبي للتنس البالغ مجموع جوائزها 2.5 مليون دولار، عقب فوزها على الألمانية أنجليك كيربر بمجموعتين نظيفتين.

وجاء فوز النجمة الأوكرانية المرشحة الأولى للقب على منافستها الألمانية المصنفة السادسة، بواقع (6-3 و6-3).

وضربت سفيتولينا موعدا في المباراة النهائية مع النجمة الروسية الصاعدة داريا كاساتكينا، التي أطاحت بالإسبانية غاربين موغوروزا بفوزها عليها بمجموعتين لواحدة، بواقع (3-6، 7-6 و6-1).

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المصدر:WTA

عمر بيكضاض

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