مواجهة أوكرانية-روسية في دبي
تأهلت الأوكرانية يلينا سفيتولينا إلى نهائي بطولة دبي للتنس البالغ مجموع جوائزها 2.5 مليون دولار، عقب فوزها على الألمانية أنجليك كيربر بمجموعتين نظيفتين.
وجاء فوز النجمة الأوكرانية المرشحة الأولى للقب على منافستها الألمانية المصنفة السادسة، بواقع (6-3 و6-3).
Defending champion @ElinaSvitolina is through to the @DDFTennis final where— WTA (@WTA) 23 февраля 2018 г.
she will meet @DKasatkina!
Cruises past Kerber 6-3, 6-3! pic.twitter.com/vfOeDpBuio
وضربت سفيتولينا موعدا في المباراة النهائية مع النجمة الروسية الصاعدة داريا كاساتكينا، التي أطاحت بالإسبانية غاربين موغوروزا بفوزها عليها بمجموعتين لواحدة، بواقع (3-6، 7-6 و6-1).
The battle for the @DDFTennis 🏆 is set!— WTA (@WTA) 24 февраля 2018 г.
Who will take it all - @ElinaSvitolina or @DKasatkina? pic.twitter.com/zsrHbMEfdL
المصدر:WTA
عمر بيكضاض