كاساتكينا تقلب الطاولة على موغوروزا في سوق دبي الحرة (فيديو)

أطاحت الروسية داريا كاساتكينا بالنجمة الإسبانية غاربين موغوروزا من الدور قبل النهائي لبطولة سوق دبي الحرة للتنس، البالغ مجموع جوائزها أكثر من مليونين و623 ألف دولار.

وعادت اللاعبة الروسية الشابة (20 عاما) وحولت تأخرها إلى فوز مثير على النجمة غاربين موغوروزا، المصنفة ثانية، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها: (3-6) و(7-6) و(6-1)، في المباراة التي جرت بينهما، اليوم الجمعة.

وستكون داريا كاساتكينا، في المباراة النهائية، بانتظار الفائزة من اللقاء الذي يجمع الأوكرانية يلينا سفيتولينا، المصنفة أولى، والألمانية أنجليك كيربر، المصنفة سادسة.

المصدر: "twitter/wta"

نايف الكوردي