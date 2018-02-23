فيديو.. لا غالب ولا مغلوب في مواجهة ماينز وضيفه فولفسبورغ

ساد التعادل الإيجابي (1-1) المباراة التي جمعت فريق ماينز وضيفه فولفسبورغ، اليوم الجمعة، وذلك في افتتاح منافسات الجولة الـ 24 من الدوري الألماني لكرة القدم.

فاجأ الكرواتي يوسيب بريكالو، مهاجم فولفسبورغ، أصحاب الأرض بهدف مباغت سجله، في الدقيقة السادسة من انطلاق صافرة البداية ورد المهاجم الياباني يوشينوري موتو عليه بهدف التعادل، في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول، للقاء الذي جرى على ملعب " أوبيل أرينا".