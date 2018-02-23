لماذا اقتحمت الشرطة الإسبانية الطائرة الخاصة بـ بيب غوارديولا؟!

قامت الشرطة الإسبانية بتفتيش الطائرة الخاصة لمدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا، لدى وصولها إلى مطار إلبرات في برشلونة، خلال زيارة لقضاء عطلة قصيرة مع عائلته.

وقد اقتحم الضباط الطائرة فور هبوطها وأخذوا بتفتيشها من دون تفسير، بحثا عن زعيم إقليم كتالونيا الانفصالي كارلس بوتشديمون.

وهرب بوتشديمون إلى بلجيكا العام الماضي، بعد استفتاء على انفصال إقليم كتالونيا عن إسبانيا، حيث صوت الناخبون لصالح الانفصال، الذي رفضته الحكومة المركزية للبلاد.

وأوضحت صحيفة "أس" نقلا عن "راديو كتالونيا - Catalunya Rádio"، أن هذه ليست المرة الأولى. تقوم الشرطة برصد الطائرات الخاصة التي يطير على متنها مواطنو الصين.

ومن جهة أخرى، أعلن الاتحاد الانجليزي لكرة القدم، اليوم الجمعة، فتح إجراء تأديبي بحق غوارديولا، لارتدائه رمز إقليم كتالونيا.

ويرتدي بيب غوارديولا، منذ نهاية العام الماضي، شريطا أصفر اللون في كل مباراة ومؤتمر صحافي دعما لأربعة مسؤولين كتالونيين مسجونين في إسبانيا.

Reuters

وذكر الاتحاد الانجليزي في بيان أن ارتداء هذا الشريط ذات الطابع السياسي يخالف أنظمته "لديه حتى الخامس من مارس بتوقيت غرينيتش لشرح موقفه".

وشرح المدرب الإسباني في ديسمبر الماضي، أنه يرى مصير الانفصاليين المسجونين "غير عادل".

وأضاف: "إذا أرادوا توقيفي (لهذا الأمر)، الاتحاد الأوروبي، البريمير ليغ، الاتحاد الدولي، فحسنا".

وأمضى غوارديولا، المولود في سانتبيدور بكاتالونيا، معظم مسيرته لاعبا ومدربا في برشلونة، عاصمة الإقليم.

المصدر: "وكلات + eurosport.ru"

نايف الكوردي