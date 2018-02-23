شاهد.. هدف بتسديدة صاروخية بعيدة المدى!

قاد البرتغالي برونو فيرنانديز فريقه سبورتينغ لشبونة، إلى دور الـ 16 من الدوري الأوروبي لكرة القدم، على حساب ضيفه أستانا الكازخستاني عقب تعادلهما (3-3)، في لقاء الإياب، أمس الخميس.

وأحرز اللاعب الشاب برونو فيرنانديز (23 عاما) أحد أجمل أهداف هذه الجولة من مباريات المسابقة، بتسديدة قوية من مسافة بعيدة، وكان هو الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 53، ومن ثم أضاف الهدف الثالث أيضا.

وكان برونو فيرنانديز قد أحرز الهدف الأول للفريق البرتغالي في مباراة الذهاب، التي فاز فيها على مضيفه الكازاخستاني (3-1)، في عقر داره.