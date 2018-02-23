مواجهات نارية في دور الـ 16 للدوري الأوروبي
أسفرت قرعة دور الـ 16 من مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم، عن مباريات قوية أبرزها مواجهة ميلان الإيطالي وأرسنال الإنجليزي، ومواجهة أتلتيكو مدريد الإسباني ولوكوموتيف موسكو.
وأوقعت قرعة "يوروبا ليغ"، التي جرى سحبها اليوم الجمعة، الفريقين الروسيين الآخرين تسيسكا موسكو وزينيت بطرسبورغ في مواجهة كل من أولمبيك ليون الفرنسي ولايبزيغ الألماني، على الترتيب.
🏴 Arsenal— UEFA Europa League (@EuropaLeague) February 23, 2018
🇪🇸 Athletic
🇪🇸 Atlético
🇷🇺 CSKA Moskva
🇩🇪 Dortmund
🇺🇦 Dynamo Kyiv
🇮🇹 Lazio
🇷🇺 Lokomotiv Moskva
🇫🇷 Lyon
🇫🇷 Marseille
🇮🇹 Milan
🇨🇿 Plzeň
🇩🇪 Leipzig
🇦🇹 Salzburg
🇵🇹 Sporting CP
🇷🇺 Zenit
Who's your team? 💪#UELdrawpic.twitter.com/NOplul5Lwh
وفيما يلي نتيجة قرعة دور الـ 16 لمسابقة "يوروبا ليغ":
- لاتسيو (إيطاليا) – دينامو كييف (أوكرانيا)
- لايبزيغ (ألمانيا) – زينيت بطرسبورغ (روسيا)
- أتلتيكو مدريد (إسبانيا) – لوكوموتيف موسكو (روسيا)
- تسيسكا موسكو (روسيا) – أولمبيك ليون (فرنسا)
- أولمبيك مارسيليا (فرنسا) – أتلتيك بيلباو (إسبانيا)
- سبورتينغ لشبونة (البرتغال) – فيكتوريا بلزن (التشيك)
- بوروسيا دورتموند (ألمانيا) – سالزبورغ (النمسا)
- ميلان (إيطاليا) – أرسنال (إنجلترا).
The official result of the Round of 16 #UELdraw!— UEFA Europa League (@EuropaLeague) February 23, 2018
Most exciting tie? 🤔 pic.twitter.com/t8txcYPtwg
وستقام مباريات الذهاب لهذا الدور، في 8 مارس المقبل، على أرض الأول، بينما ستجري مباريات الإياب، يوم 15 من الشهر ذاته، على أرض الأخير.
المصدر: "sportbox.ru"
نايف الكوردي