أولمبياد 2018.. زاغيتوفا تهدي روسيا ذهبية مسابقة التزحلق الفني على الجليد

توجت الروسية ألينا زاغيتوفا بذهبية مسابقة التزحلق الفني على الجليد لفردي السيدات، ضمن منافسات الألعاب الأولمبية الشتوية المقامة في بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية.

وحصلت النجمة الروسية على ما مجموعه (239.57) نقطة في البرنامجين القصير والحر، لتحتل المركز الأول بفارق (1.31) نقطة عن مواطنتها يفغينيا مدفيديفا (238.26)، التي حلت في المركز الثاني ونالت الميدالية الفضية.

Первая золотая медаль россиян на ОИ: победа фигуристки Загитовой и серебро Медведевой https://t.co/LhHSQOyD9Zpic.twitter.com/UNTRQIeo5j — Р-Спорт (@rsportru) 23 февраля 2018 г.

وذهبت الميدالية البرونزية للكندية كيتلين أوسموند التي جمعت (231.02) نقطة.

وكانت زاغيتوفا قد حطمت الأربعاء الماضي، الرقم القياسي العالمي لمسابقة البرنامج القصير الذي كان بحوزة مواطنتها مدفيديفا، بعدما حققت (82.92) نقطة.

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تجدر الإشارة إلى أن ذهبية مسابقة التزحلق الفني على الجليد لفردي السيدات هي الأولى لروسيا في أولمبياد بيونغ تشانغ، وبات في رصيد الرياضيين الروس 14 ميدالية ملونة (ذهبية واحدة، 5 فضيات و8 برونزيات).

المصدر:rsport.ria.ru

عمر بيكضاض