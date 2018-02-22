بالفيديو.. الزمالك يقهر النصر
Presentation Sports/youtube
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عمق نادي الزمالك جراح ضيفه النصر، متذيل الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، بفوزه عليه (2-1)، في اللقاء الذي جمعهما، اليوم الخميس، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 26 من الدوري.
وأحرز هدفي الزمالك كل من وكابونغو كاسونغو ومحمد حمدي، في الدقيقتين الـ (33، 46) على الترتيب. في حين سجل محمد حسن ميدو هدف النصر الوحيد، ، من ضربة جزاء، في الدقيقة 15 من زمن اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي.
1⃣1⃣ تشكيل الفريق لمباراة اليوم. #النصر_الزمالكpic.twitter.com/4cqq7Wb4Xg— نادي الزمالك (@ZSCOfficial) February 22, 2018
وواصل الزمالك صحوته المتأخرة، وحقق انتصاره الخامس على التوالي، ليرفع رصيده إلى 48 نقطة، وانتزع مركز الوصافة من الإسماعيلي، الذي لديه مباراتان. بينما يتذيل النصر قائمة الدوري، برصيد 18 نقطة.
المصدر: "twitter/zscofficial"
نايف الكوردي
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