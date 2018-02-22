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أورال يتعاقد مع الهولندي الكبير

الرياضة

أورال يتعاقد مع الهولندي الكبير
Sputnik @FCURAL
أورال يتعاقد مع الهولندي الكبير
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أعلن نادي أورال الذي ينشط في الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم تعاقده رسميا مع لاعب الوسط الهولندي عثمان الكبير.

وقال أورال في بيان نشره على موقعه الرسمي إن الكبير انضم لتدريبات الفريق بعدما وقع عقدا طويل الأمد مع النادي.

وقضى الكبير (26 عاما)، الذي ينحدر من أصول مغربية، الموسم الماضي في صفوف نادي يورغوردين السويدي، إذ خاض معه 40 مباراة سجل خلالها 8 أهداف وصنع 9.

ويسعى أورال من خلال هذه الصفقة لتدعيم صفوفه بوجوه جديدة استعدادا لانطلاق المرحلة الثانية من الدوري الروسي مطلع مارس/آذار المقبل.

ويحتل أورال المركز الثامن في سلم ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة بعد انقضاء 20 جولة، ويبتعد بفارق 20 نقطة عن المتصدر لوكوموتيف موسكو (45 نقطة).

المصدر:znak.com

عمر بيكضاض

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