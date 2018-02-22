فيديو.. "تيكي تاكا" بأقدام لاعبي ريال مدريد!

قلب فريق ريال مدريد الطاولة على مضيفه ليغانيس، في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الـ 16 من الدوري الإسباني لكرة القدم، بجملة تكتيكية رائعة أسفرت عن هدف التقدم الثاني للفريق الملكي.

ونظم لاعبو ريال مدريد هجمة منسقة في الدقيقة 29، بدأت من تمريرة قائد الفريق الملكي المدافع سيرخيو راموس إلى زميله الكرواتي ماتيو كوفاتشيتش ومنه إلى المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، الذي لعبها بالكعب لزميله البرازيلي كاسيميرو "خذ وهات"، الذي ردها له بدوره بنفس الطريقة بالكعب. ومن ثم مرر الفرنسي الكرة لزميله لوكاس فاسكيز، الذي لعبها بينية ذكية إلى داخل منطقة الجزاء، على طبق من ذهب تابعها كاسيميرو داخل الشباك في الزاوية اليسرى، أرضية زاحفة.

إقرأ المزيد

وأنهى ريال مدريد، حامل اللقب، المباراة لصالحه بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ورفع رصيده إلى 48 نقطة، وصعد إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الليغا.

المصدر: RT

نايف الكوردي