بالفيديو.. ريال مدريد يقلب الطاولة على ليغانيس

حول فريق ريال مدريد تأخره إلى فوز على مضيفه ليغانيس (1-3)، اليوم الأربعاء، وذلك في مباراة كانت مؤجلة من منافسات الجولة الـ 16 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وفاجأ أوناي بوستينزا مدافع ليغانيس، الضيوف بهدف مبكر سجله في الدقيقة السادسة من انطلاق صفارة البداية.

وأدرك لاعب الفريق الملكي لوكاس فاسكيز التعادل سريعا أيضا، بعد مرو خمس دقائق فقط، بعد تمريرة من زميله البرازيلي كاسيميرو.

ورد لوكاس فاسكيز الجميل لزميله كاسيميرو، في الدقيقة 29، عندما هيأ له كرة على طبق من ذهب، تابعها البرازيلي في الشباك، مسجلا الهدف الثاني للميرنجي.

واختتم قائد الفريق الملكي وقلبه النابض المدافع سيرخيو راموس ثلاثية فريقه، من ضربة جزاء، عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة.

ورفع ريال مدريد حامل اللقب، رصيده بعد هذا الفوز إلى 48 نقطة، وصعد إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الليغا، فيما بقي ليغانيس في المركز الثالث عشر، برصيد 29 نقطة.

كما ثأر ريال مدريد بذلك من ليغانيس، الذي أطاح به من دور الثمانية لمسابقة كأس الملك الشهر الماضي، قبل أن يخسر أمام إشبيلية في الدور قبل النهائي.

إقرأ المزيد

المصدر: RT

نايف الكوردي