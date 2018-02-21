ريال مدريد للثأر من ليغانيس .. التشكيلة الأساسية

يحل ريال مدريد ضيفا على فريق ليغانيس اليوم الأربعاء في الساعة (20:45) بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، وذلك في مباراة مؤجلة من منافسات الجولة الـ16 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأجرى الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، تغييرات كبيرة في صفوف الفريق الملكي لخوض هذه المباراة، أبرزها غياب الثلاثي، وهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ونجما خط الوسط الكرواتي لوكا مودريتش والألماني توني كروز.

وفيما يلي التشكيلة الأساسية لريال مدريد:

13- كيكو كاسيا

2- دانييل كارفاخال

4- سيرخيو راموس

5- الفرنسي رافائيل فاران

9- الفرنسي كريم بنزيما

14- البرازيلي كاسيميرو

15- الفرنسي تيو هيرنانديز

17- لوكاس فاسكيز

20- ماركو أسينسيو

22- إيسكو

23- الكرواتي ماثيو كوفاتشيتش.

بينما اختار أسيير غاريتانو أغويريزابال المدير الفني لفريق ليغانيس التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة مضيفه الملكي:

ALINEACIÓN I Estos son los valientes pepineros que defenderán en la tarde hoy el sueño de una ciudad. #LeganésRealMadrid#VamosLegapic.twitter.com/KAVsxVHBNZ — C.D. Leganés (@CDLeganes) February 21, 2018

وكان من المفترض إقامة هذه المباراة في ديسمبر، لكنها تأجلت بسبب مشاركة ريال مدريد في كأس العالم للأندية.

وستكون هذه المواجهة مناسبة جيدة بالنسبة لريال مدريد للثأر من ليغانيس، الذي أطاح به من دور الثمانية لمسابقة كأس الملك الشهر الماضي، قبل أن يخسر أمام إشبيلية في الدور قبل النهائي.

ويحتل ريال مدريد حامل اللقب، المركز الرابع في جدول ترتيب الليغا برصيد 45 نقطة، وفي حال الفوز أو التعادل سينتزع المركز الثالث من فالنسيا، فيما يشغل ليغانيس المركز الثالث عشر في موسمه الثاني في دوري الأضواء، برصيد 29 نقطة.

المصدر: "twitter/cdleganes/realmadrid"

نايف الكوردي