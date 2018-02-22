ريال مدريد يتخلى عن لاعب كبير من أجل صلاح!

أفادت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، بأن نادي ريال مدريد الإسباني تخلى عن فكرة ضم النجم البلجيكي إيدين هازاد، وحول اهتمامه نحو المصري محمد صلاح، هداف فريق ليفربول الإنجليزي.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي النادي الملكي يرفضون التعاقد مع هازاد، نجم نادي تشيلسي اللندني، ويخططون للتعاقد مع مهاجم آخر من الدوري الإنجليزي خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، ويتوقع أن يكون المصري صلاح.

وكانت تقارير قد ذكرت في وقت سابق أن فلورنتينو بيريز، رئيس الريال، يرى في صلاح واحدا من النجوم المرشحة بقوة للانضمام للميرينغي، الذي يعاني من سوء النتائج هذا الموسم، بسبب تراجع مستوى أغلب نجومه، على رأسهم المهاجم الفرنسي كريم بنزيما.

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ويقدم صلاح أداء رائعا مع ليفربول وسجل له 30 هدفا حتى الآن في كافة المسابقات.

تجدر الإشارة إلى أن الفرعون المصري توج مؤخرا بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2017 التي يمنحها الاتحاد القاري لكرة القدم (الكاف).

المصدر: وكالات













