شاختيور الأوكراني يروض ذئاب روما .. (فيديو)

نجح فريق شاختيور دونيتسك الأوكراني في قلب نتيجة مباراته ضد ضيفه فريق روما الإيطالي، لصالحه (2-1)، اليوم الأربعاء، وذلك في إطار منافسات دور الـ 16من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وضع المهاجم التركي سينجيز أوندير هدف التقدم لذئاب روما، قبل أربع دقائق من نهاية الوقت الأصلي من زمن الشوط الأول، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

لكن الفريق الأوكراني رد بهدفين متتاليين في الشوط الثاني، عبر كل من، المهاجم الأرجنتيني فاكوندو فيريرا، ولاعب خط الوسط البرازيلي فريديريكو رودريغيز سانتوس، في الدقيقتين (52، 71) على الترتيب.

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واحتفظ فريق شاختيور دونيتسك، بعد هذا الفوز الصعب، بحظوظه في بلوغ الدور ربع النهائي للتشامبيونز ليغ، إذ يكفيه الفوز أو التعادل بأي نتيجة، وحتى الخسارة بفارق هدف واحد، فيما إذا سجل أكثر من هدفين، في لقاء الإياب، على ملعب الأولمبيكو، في العاصمة روما.

وفي المقابل يحتاج فريق روما إلى الفوز فقط، وبهدف مقابل لا شيء أو بفارق هدفين على الأقل، أو اللجوء إلى ركلات الترجيح، في حال تكرار نتيجة مباراة الذهاب.

المصدر: "matchtv.ru"

نايف الكوردي