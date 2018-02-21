فيديو.. دي خيا ينقذ الشياطين الحمر من كمين الأندلسيين

خرج فريق مانشستر يونايتد بتعادل ثمين من ملعب مضيفه إشبيلية الإسباني، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأربعاء، وذلك في ذهاب دور الـ 16 من دوري أيطال أوروبا لكرة القدم.

جاءت المباراة قوية ومثيرة من قبل الطرفين، مع أفضلية واضحة للفريق الأندلسي، الذي لعب على أرضه وبين جماهيره، لكنه أخفق في هز شباك الشياطين الحمر، بالرغم من الفرص العديدة التي أتيحت له.

ويعود الفضل الكبير في تعادل مانشستر يونايتد لحارسه الإسباني العملاق دافيد دي خيا، الذي أنقذ مرماه في أكثر مناسبة، من فرص محققة للتسجيل.

وصعب فريق إشبيلية، بعد هذه النتيجة، من مهمته في بلوغ الدور ربع النهائي للتشامبيونز ليغ، إذ يحتاج إلى التعادل الفوز بأي نتيجة، أو التعادل الإيجابي، في معقل مانشستر يونايتد ملعب "أولد ترافورد".

المصدر: "sportbox.ru"

نايف الكوردي