فضيحة التلاعب بنتائج المباريات تطال البارسا والريال

أفادت صحيفة "آس" الإسبانية بأن السلطات المحلية فتحت تحقيقا في قضية التلاعب بنتائج مباريات الدرجات الدنيا لكرة القدم، وشملت التحقيقات 51 لقاء.

ووفقا للصحيفة فإن اسمي "ريال مدريد كاستيا" (الفريق الرديف للنادي الملكي) و"برشلونة ب" (الفريق الرديف للنادي الكتالوني) مدرجان في قائمة المتهمين.

وأشارت الصحيفة إلى أن السلطات تحقق في المباراة التي فاز فيها "برشلونة ب" على فريق إلدينزي بنتيجة (12-0)، وأيضا اللقاء الذي تغلب فيه فريق "ريال مدريد كاستيا" على مضيفه سيرسيدا (2-0).

ولم تصدر إدارة الريال أو البارسا أي بيان عن الموضوع رغم أن الصحف المحلية أكدت تورط فريقيهما الرديفين.

المصدر: وكالات

عمر بيكضاض