 
مباشر

مشاريع رياضية ستسعد شباب السعودية

الرياضة

مشاريع رياضية ستسعد شباب السعودية
Reuters AI Project
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jwb8

وقع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، اتفاقية مع الأمير عبد الحكيم بن مساعد، رئيس مجلس إدارة شركة جوهرة الوسطى المشرفة على المركز العالمي للبولينغ.

وأوضح الحساب الرسمي للهيئة العام للرياضة السعودية على موقع "تويتر" إنه جاءت الاتفاقية لإنشاء ثلاث صالات للبولينج والبلياردو في الرياض وجدة والدمام، بالإضافة إلى ساحة خاصة برياضة السيارات "الدرفت"، كما أن هناك مشاريع رياضية أخرى سيتم الإعلان عنها قريبا.

وأشارت الهيئة إلى أن الاتفاقية تأتي ضمن الخطط النوعية التي تسعى إلى تنفيذها على أرض الواقع من أجل زيادة انتشار ثقافة الألعاب المتنوعة والهوايات المختلفة بين أفراد المجتمع.

بينما قال رئيس اللجنة الأولمبية العربية، تركي آل الشيخ، عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، "التقيت بأخي الأمير عبد الحكيم بن مساعد بحضور أخي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وتم الاتفاق على مشاريع رياضية ستسعد شباب وطننا".

المصدر: "twitter/gsaksa"

نايف الكوردي

العناوين

الأكثر قراءة

دوري أبطال اوروبا
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة