مشاريع رياضية ستسعد شباب السعودية

وقع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، اتفاقية مع الأمير عبد الحكيم بن مساعد، رئيس مجلس إدارة شركة جوهرة الوسطى المشرفة على المركز العالمي للبولينغ.

وأوضح الحساب الرسمي للهيئة العام للرياضة السعودية على موقع "تويتر" إنه جاءت الاتفاقية لإنشاء ثلاث صالات للبولينج والبلياردو في الرياض وجدة والدمام، بالإضافة إلى ساحة خاصة برياضة السيارات "الدرفت"، كما أن هناك مشاريع رياضية أخرى سيتم الإعلان عنها قريبا.

وأشارت الهيئة إلى أن الاتفاقية تأتي ضمن الخطط النوعية التي تسعى إلى تنفيذها على أرض الواقع من أجل زيادة انتشار ثقافة الألعاب المتنوعة والهوايات المختلفة بين أفراد المجتمع.

معالي رئيس مجلس الإدارة يوقع اتفاقية لإنشاء ثلاث صالات للبولينج والبلياردو في الرياض وجدة والدمام، وساحة خاصة برياضة السيارات "الدرفت" مع الأمير عبدالحكيم بن مساعد رئيس مجلس إدارة شركة الجوهرة الوسطى المشرفة على المركز العالمي للبولينج pic.twitter.com/u0fnX2OpEB — الهيئة العامة للرياضة (@gsaksa) ٢٠ فبراير، ٢٠١٨

بينما قال رئيس اللجنة الأولمبية العربية، تركي آل الشيخ، عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، "التقيت بأخي الأمير عبد الحكيم بن مساعد بحضور أخي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وتم الاتفاق على مشاريع رياضية ستسعد شباب وطننا".

المصدر: "twitter/gsaksa"

نايف الكوردي