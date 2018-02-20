بالفيديو.. كلويفرت يخطف الأضواء بحركة فنية رائعة!

خطف النجم الصاعد جاستن كلويفرت، الأضواء خلال اللقاء الذي جمع فريقه أياكس أمستردام بنادي زفوله أمس، في المرحلة الـ24 من الدوري الهولندي الممتاز لكرة القدم القدم.

وقدم جاستن أداء متميزا طيلة أطوار المباراة، وتفاعلت معه الجماهير بشكل كبير عندما توصل بكرة طويلة ليروضها برجله اليمنى بطريقة رائعة ثم سدد الكرة، لكن العارضة حرمته من تسجيل هدف عالمي.

وخاض جاستن، نجل نجم نادي برشلونة السابق باتريك كلويفرت، 20 مباراة هذا الموسم مع أياكس، سجل خلالها 6 أهداف وصنع 4.

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تجدر الإشارة إلى أن مواجهة أياكس ومضيفه زفوله انتهت بفوز الضيوف بهدف نظيف، ليرفع فريق العاصمة الهولندية رصيده إلى 57 نقطة في وصافة الدوري المحلي.

المصدر:sports.ru

عمر بيكضاض