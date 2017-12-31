شاهد.. هدف رائع من رمية تماس أروع ربما لن يتكررا!

شهد الدوري ألأمريكي لكرة القدم، واحدة من أجمل الهجمات المنسقة خلال العام 2017، أسفرت عن هدف رائع، في الدوري الأمريكي - الكندي الموحد لكرة القدم، بين (United Soccer League – USL).

ونفذ أحد اللاعبين رمية جانبية بطريقة غريبة "بهلوانية - أكروباتية"، وكللها زميله بهدف "ولا أروع" بتسديدة خلفية "دوبل كيك"، وذلك خلال مباراة بين فريقي (OKC Energy FC) و (Sacramento Republic FC).

المصدر: "vk.com/goaltime"

نايف الكوردي