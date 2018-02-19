صعود ثلاث روسيات إلى ثاني أدوار دبي للتنس

بلغ الثلاثي الروسي يلينا فيسنينا ويكاترينا ماكروفا وداريا كاساتكينا، اليوم الاثنين، الدور الثاني لبطولة سوق دبي الحرة للتنس، البالغ مجموع جوائزها أكثر من مليونين و623 ألف دولار.

واستهلت يلينا فيسنينا مشواره في البطولة بالفوز على الصينية شواي بينغ بمجموعتين من دون رد، بواقع: (6-4) و(7-5) في اللقاء الذي جمعهما اليوم الاثنين.

وضربت يلينا فيسنينا موعدا في الدور الثاني مع اللاتفية يلينا أوستابينكو، التي أعفيت من خوض غمار منافسات الدور الأول.

في حين جاء تأهل يكاترينا ماكروفا على حساب اللاتفية الأخرى أنستاسيا سيفاستوفا، إثر تغلبها عليها بمجموعتين لواحدة، تفاصيلها: (3-6) و(7-6) و(6-3).

وستكون ماكروفا، في الدور الثاني، بانتظار الفائزة من المواجهة التي تجمع الفرنسية كارولين غارسيا والتشيكية لوسي شافارجوفا.

أما داريا كاساتكينا فقد أطاحت بالبولندية أغنيشكا رادفانسكا، بطلة نسخة 2011، بفوزه عليها بمجموعتين متتاليتين، بنتيجة: (7-5) و(6-4).

وستلعب كاساتكينا في الدور المقبل مع البريطانية جوانا كونتا، التي تغلبت على الروسية أناستاسيا بافلوتشينكوفا، بمجموعتين من دون رد أيضا، بواقع: (7-6) و(6-2).

المصدر: "sportbox.ru"

نايف الكوردي