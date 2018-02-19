شاهد.. إيقاف مباراة بسبب زيادة حالات الطرد

توقفت مباراة فريق فيتوريا وضيفه باهيا، ضمن الأسبوع السادس من دوري البايانو لكرة القدم في ولاية بايا البرازيلية، بسبب طرد 9 لاعبين من الفريقين، إثر شجار عنيف بينهم.

انتهى الشوط الأول بردا وسلاما على فريق فيتوريا، الذي تقدم بهدف سجله لاعبه دينلسون، في الدقيقة 34. لكن فينيسيوس لاعب خط وسط باهيا أدرك التعادل للضيوف، في الدقيقة 50 من ضربة جزاء، وتوجه نحو جمهور الخصم واحتفل بإشارة بذيئة، وهو ما دفع بعض لاعبي فيتوريا، إلى ضربه، الأمر الذي أشعل فتيل شجار عنيف بين لاعبي الفريقين.

واضطر حكم المباراة إلى طرد لاعبين اثنين من فريق فيتوريا، و4 لاعبين من باهيا (اثنان منهما من على دكة البدلاء)، وبعد عدة دقائق أشهر البطاقة الحمراء في وجه لاعب من كل فريق أيضا.

وقبل 13 دقيقة من انتهاء الوقت الأصلي للمباراة، طرد الحكم لاعبين آخرين من فيتوريا، واضطر إلى إيقاف المباراة على إثر ذلك، وفقا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، بعد أن وصل عدد المطرودين إلى خمسة لاعبين من فريق واحد، وبالتالي اعتبار فيتوريا خاسرا بنتيجة ثلاثة أهداف من دون رد.

المصدر: "sport-express.ru"