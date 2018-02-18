نيس يتعادل مع نانت في الدوري الفرنسي

انتهت مباراة نيس مع ضيفه نانت، بالتعادل الإيجابي 1-1، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

تقدم أصحاب الأرض مبكرا عن طريق البرازيلي دانتي في (د.5)، وأدرك الزوار التعادل عبر إيميليانو سالا (د.27 عن طريق ركلة جزاء).

وبهذه النتيجة، ارتقى نانت للمركز الخامس بعدما رفع رصيده إلى 39 نقطة، بينما ظل نيس في المرتبة التاسعة بـ35 نقطة.

المصدر: وكالات

فادي سيمير