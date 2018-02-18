ريال مدريد يحدد قائمة ثلاثية خلفا لزيدان

كشفت تقارير صحفية أن زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، يفكر في عدم استكمال مهمته مع الفريق الملكي، بغض النظر عن نتائج الفريق هذا الموسم، وما إذا كان سيتوج بدوري أبطال أوروبا أم لا.

وقالت صحيفة آس الإسبانية إن إدارة الريال قررت احترام قرار المدرب الفرنسي نهاية الموسم، في حال قرر الرحيل، ولن يتم الضغط عليه للاستمرار، طالما أنه غير مستعد للعمل في المشروع الجديد للميرينغي.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك 3 أسماء مرشحة بقوة لخلافة زيدان بملعب "سانتياغو برنابيو"، وهم يواكيم لوف مدرب منتخب ألمانيا، وماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام هوتسبير، ويورغن كلوب مدرب ليفربول، والذين ستنتهي عقودهم مع فرقهم الحالية أعوام 2020 و2021 و2022 على التوالي.

لكن من ناحية أخرى ذكرت الصحيفة أن التعاقد مع أحد المدربين الثلاثة لن يكون سهلا، فبالنسبة لبوكيتينو فمن المعروف أن إدارة توتنهام بقيادة دانيال ليفي ليست سهلة المراس في المفاوضات، بينما لن يحسم لوف مصيره مع المانشافت إلا عقب كأس العالم في روسيا الصيف المقبل.

ويبدو التعاقد مع كلوب أيضا صعبا، وذلك بعد الطفرة الهائلة التي حققها مع الريدز مؤخرا، إذ أصبحت مقاليد الأمور كلها تقريبا في ملعب إنفيلد في يده، ومن الصعب أيضا إقناعه وإقناع إدارة ليفربول بتولي مسؤولية العملاق المدريدي.

يذكر أن ريال مدريد من المتوقع أن يقوم بتغيير كبير في تشكيلته الموسم المقبل، فقد ربطت تقارير عدة أسماء كبيرة بالانضمام للفريق الأبيض، مثل إيدين هازارد صانع ألعاب تشيلسي، وهاري كين مهاجم توتنهام، وأيضا البرازيلي نيمار جونيور نجم باريس سان جيرمان.

المصدر: وكالات

فادي سيمير