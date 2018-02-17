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شاهد ماذا قال محمد صلاح لموقع ليفربول الرسمي

الرياضة

شاهد ماذا قال محمد صلاح لموقع ليفربول الرسمي
Reuters
محمد صلاح
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أجرت قناة ليفربول الرسمية، حوارا مع نجم الفريق الأول المصري محمد صلاح، والذي يعتبر واحدا من أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وقال صلاح في حواره لموقع ناديه الرسمي، إنه لولا زملاؤه لم يكن ليصل إلى هذا العدد من الأهداف، مؤكدا أن هذا الإنجاز يرجع لتعاونهم داخل وخارج الملعب.

وتابع النجم المصري: اللاعبون والمدرب هنا جعلوا كل الأمور سهلة بالنسبة لي.. "أنا سعيد جدا للعب جنبا إلى جنب معهم لقد ساعدوني لتسجيل الكثير من الأهداف، أنا سعيد جدا أن أكون مع هذه المجموعة".

وخاض محمد صلاح 36 مباراة مع نادى ليفربول في جميع المسابقات الإنجليزية والأوروبية الموسم الحالي، وسجل خلالها 30 هدفا وصنع 9 أهداف أخرى.

ويستعد محمد صلاح لقيادة ليفربول أمام وستهام يونايتد في المباراة التي تجمعهما بملعب "آنفيلد" يوم 24 فبراير، ضمن منافسات الجولة الـ 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ".

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المصدر: وكالات

فادي سيمير

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