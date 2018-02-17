صحيفة: محمد صلاح يساهم في تراجع الحوادث العنصرية بإنجلترا

سلط تقرير أمريكي الضوء على الدور الكبير الذي لعبه تألق محمد صلاح، نجم ليفربول، في تراجع الحوادث العنصرية في الملاعب الإنجليزية منذ وصوله لصفوف "الريدز" قادما من روما الإيطالي.

وتحدثت صحيفة "واشنطن بوست" عن أن تألق اللاعب وأهدافه غيرت في سلوك الجمهور الذي عرف عنه التصرفات العنصرية تجاه الأقليات.

واستشهدت الصحيفة الأمريكية بغناء جماهير الريدز للاعب محمد صلاح مؤخرا، وهتافهم: "إذا سجل المزيد، سأصبح أنا مسلما كذلك".

وتوج صلاح مؤخرا بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2017 من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، وهيئة الإذاعة البريطانية "BBC "، كما حصل على جائزة "الأسد الذهبي" التي تمنح لأفضل لاعب في أفريقيا من جانب جريدة "المنتخب" المغربية، وأفضل لاعب عربي من الاتحاد العربي للصحافة الرياضية.

المصدر: وكالات

فادي سيمير