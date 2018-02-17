إلغاء المصافحة بين لاعبي الهوكي في الأولمبياد الشتوي بسبب نوروفيروس

قررت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونغ تشانغ، التخلي عن المصافحة بين لاعبي الفرق المتنافسة في مباريات الهوكي على الجليد في كوريا الجنوبية خشية من الفيروسات.

وجاء في تغريدة نشرها اتحاد الهوكي الروسي على تويتر، أن سبب هذا الإجراء هو تسجيل حالات إصابة بمرض نوروفيروس، ودعا إلى التركيز على النظافة الشخصية.

وقال الاتحاد، إنه تم استبدال المصافحة التقليدية بين اللاعبين في ختام المباراة، بتبادل ضربات القبضات بالقفازات.

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وأفادت "بي بي سي" البريطانية أمس، بأن أول إصابات بالفيروس المذكور بين الرياضيين المشاركين في الأولمبياد، سجلت لدى اثنين من لاعبي التزلج الحر ( فري ستايل) السويسريين.

وقبل ذلك تم تسجيل أكثر 230 عدوى بنوروفيروس بين المتواجدين في بيونغ تشانغ من غير الرياضيين.

المصدر: انترفاكس

ادوارد سافين