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الروسية فارونينا تضيف ميدالية جديدة لبلادها في الأولمبياد

الرياضة

الروسية فارونينا تضيف ميدالية جديدة لبلادها في الأولمبياد
Sputnik Владимир Песня
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توّجت الروسية ناتاليا فارونينيا بالميدالية البرونزية لمسابقة التزحلق السريع على الجليد في فئة فردي السيدات لمسافة 5000 متر ضمن دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في كوريا الجنوبية.

وأحرزت فارونينا (23 عاما) المركز الثالث بفارق 3.75 ثانية عن صاحبة الميدالية الذهبية، الهولندية إيسمي فيسبر، التي أنهت مسافة السباق بـ6 دقائق و50.23 ثانية، فيما كانت الفضية من نصيب التشيكية مارتينا سابليكوفا التي جاءت في المركز الثاني بفارق 1.62 ثانية عن صاحبة المركز الأول.

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وبهذه الميدالية، ارتفع رصيد الرياضيين الروس في الأولمبياد إلى 8 ميداليات، فضيتان و6 برونزيات.

المصدر: rsport.ria.ru

أليكسي اسبر

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