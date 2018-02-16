ماكليش يعود لتدريب منتخب اسكتلندا

تعاقد الاتحاد الاسكتلندي لكرة القدم مع أليكس ماكليش للإشراف على تدريب المنتخب الأول خلفا لمواطنه غوردون ستراكان حسب ما أعلن اليوم الجمعة.

وهذه المرة الثانية التي يتولى فيها ماكليش تدريب منتخب بلاده بعد عام 2007 عندما قاده إلى الفوز في 7 مباريات من أصل 10 أشرف عليها، وكان بينها الفوز الشهير على فرنسا خارج الديار قبل أن يفشل في قيادته إلى نهائيات كأس أوروبا 2008.

ولم تشارك اسكتلندا في أي بطولة كبرى منذ 20 عاما ويعود آخر ظهور لها في مونديال فرنسا عام 1998.

وستكون المباراة الرسمية الأولى لماكليش ضد كوستاريكا ودية الشهر المقبل، ومن ثم المجر بعدها بأربعة أيام.

وقال ماكليش بعد تعيينه "إنه فخر كبير أن يتم تعييني مدربا لمنتخب اسكتلندا الوطني".

أما رئيس الاتحاد ألن ماكراي فقال: "أليكس ماكليش هو أسطورة اسكتلندية حقيقية وقائد كبير حقق الكثير من النجاحات على صعيد الأندية في اسكتلندا وإنجلترا وعلى المستوى العالمي".

المصدر: أ ف ب

فادي سيمير