الدوري الأوروبي .. ميلان يقطع نصف الطريق نحو بلوغ الدور ثمن النهائي

حقق ميلان فوزا عريضا على مضيفه لودوغوريتس رازغراد البلغاري 3-0، اليوم الخميس، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

أحرز ثلاثية النادي الإيطالي كل من باتريك كوتروني في (د.45) والسويسري ريكاردو رودريغز في (د.64 من ركلة جزاء) وفابيو بوريني في (د.90).

بوروسيا دورتموند -أتالانتا 3-2

وحقق بوروسيا دورتموند الألماني فوزا مثيرا على ضيفه أتالانتا الإيطالي بنتيجة 3-2.

بادر أندريه شورله بالتسجيل لدورتموند في (د.30)، قبل أن يرد أتالانتا بهدفين حملا توقيع جوسيب إيليسيتش في (د. 51 و56)، غير أن ميتشي باتشواي أدرك التعادل لدورتموند في (د.65)، وبينما تأهب الجميع لانتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي 2-2، عاد باتشواي لهز الشباك مرة أخرى، مسجلا هدف الفوز القاتل للفريق الألماني، وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة الأخيرة.

⚽️ GOALS GALORE! ⚽️

7⃣ games left to go.

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أوسترسندس - أرسنال 0-3

وعاد أرسنال الإنجليزي بفوز ثمين بثلاثية نظيفة من أرض مضيفه أوسترسندس السويدي.

سجل الإسباني ناتشو مونريال في (د.13)، والسويدي سوتيريوس باباجيانوبولوس في (د.24 خطأ في مرمى فريقه)، والألماني مسعود أوزيل في (د.58) ، ثلاثية الفريق اللندني.

أولمبيك مرسيليا - سبورتينغ براغا 3-0

واكتسح أولمبيك مرسيليا الفرنسي ضيفه سبورتينغ براغا البرتغالي 3-0.

وسجل فاليري جيرمان في (د.4 و69)، وفلوريان توفان في (د.74)، ثلاثية مرسيليا.

وتلتقي جميع الفرق إيابا يوم 22 فبراير/شباط القادم.

المصدر: وكالات

فادي سيمير