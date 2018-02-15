بوغبا يسعى للرحيل عن مانشستر يونايتد

كشفت "ليكيب" الفرنسية عن أن لاعب الوسط الدولي بول بوغبا، نادم على انضمامه لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، ويفكر في الرحيل عن ملعب أولدترافورد في المستقبل القريب.

ووفقا للصحيفة الفرنسية فإن علاقة الدولي الفرنسي مع مدربه جوزيه مورينيو، أصبحت متوترة للغاية، كما أنه غير راض عن الطريقة التي يوظفه بها المدرب البرتغالي.

وأشارت الصحيفة إلى أن صاحب الـ24 عاما قد بدأ يشعر بالندم على عودته لليونايتد، ويعتقد أنه كان من الأفضل له أن ينضم للعملاق الإسباني ريال مدريد.

لكن من ناحية أخرى أشارت الصحيفة إلى أن رحيل بوغبا عن اليونايتد لن يكون سهلا، إذ أن عقده مع النادي ممتد حتى عام 2021، كما أن إدارة النادي الإنجليزي لن تتخلى عنه بسهولة، إذ يعتبر استثمارا كبيرا للنادي سواء من الناحية الرياضية أو التسويقية.

وعاد بوغبا لليونايتد عام 2016، قادما من يوفنتوس الإيطالي في صفقة قياسية بلغت نحو 110 ملايين يورو.

المصدر: وكالات

فادي سيمير